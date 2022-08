(사진=프리지아 SNS)

유투버 프리지아가 근황을 전했다.



프리지아는 19일 자신의 인스타그램을 통해 "가을 옷 장만. I got some fall clothes! Have a nice weekend"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 올 블랙 패션으로 시크한 미모를 뽐내고 있는 프리지아의 모습이 담겼다. 프리지아의 탄탄한 각선미와 숨길 수 없는 볼륨 몸매가 눈길을 사로잡는다.



또 프리지아는 트레이닝복을 입고도 인형 같은 미모를 뽐내고 있다. 어떤 의상도 완벽 소화하는 프리지아의 매력적인 미모가 부러움을 자아낸다.한편 프리지아는 넷플릭스 '솔로지옥'에 출연해 큰 화제를 모은 바 있다. 이후 착용했던 제품들이 가품 의혹이 불거지며 활동을 중단했지만 최근 활동을 재개했다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr