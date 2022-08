(사진=고소영 SNS)

배우 고소영이 장동건과의 투샷을 공개했다.



고소영은 17일 자신의 인스타그램을 통해 "Thank you for the special support"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 고소영, 장동건 부부의 모습이 담겨 이목을 사로잡는다. 특히 두 사람은 서로의 허리를 감싸 안고 다정한 모습으로 훈훈함을 자아내고 있다.



또 고소영, 장동건은 흑백 사진에도 변함없는 선남선녀 비주얼을 뽐내고 있어 놀라움을 자아낸다.



한편 고소영은 배우 장동건과 결혼 후 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr