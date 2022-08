(사진=방송캡처)

그룹 (여자)아이들의 미연과 우기가 '낚시 잘하는 아이돌'에 등극했다.

지난 13일 방송된 채널A '도시어부4'에는 (여자)아이들의 미연과 우기가 출연해 강원도 고성에서 도시어부들과 낚시 여정을 함께하는 모습이 공개됐다.

이날 미연과 우기는 등장과 동시 화려한 춤사위를 선보이며 시선을 사로잡았다. 김준현과 짝이 된 우기는 그의 눈높이 맞춤 강의에 집중한 후 야망 가득한 목표를 세웠고, 미연 역시 파트너 이태곤의 도움을 받아 고군분투하며 초보 낚시꾼들의 공감을 자아냈다.

특히 우기는 대왕문어를 낚아 올리는 쾌거를 이룬 뒤 이경규를 도발하는 등 탁월한 예능감으로 웃음을 유발했다. 이에 자극 받은 미연 역시 집념을 발휘해 단번에 문어를 낚아 도시어부들의 박수 갈채를 받았다. 이어진 식사 시간에서는 낚시 대부 이덕화로부터 '낚시 잘하는 아이돌'이라는 수식어를 얻으며 새로운 재능을 인정 받았다.



한편 (여자)아이들은 지난 3월 정규 1집 ‘I NEVER DIE’를 발매했다. 또 지난 6월 '2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [ JUST ME ( )I-DLE ]' 서울 공연을 시작으로 총 18개 도시에서 월드 투어를 진행 중이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr