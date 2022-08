(사진=플레디스 엔터테인먼트)

그룹 세븐틴이 북미 투어의 막을 올렸다.

세븐틴은 지난 10일(이하 현지시간) 캐나다 밴쿠버의 로저스 아레나(Rogers Arena)에서 월드투어 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]’(이하 ‘BE THE SUN’)을 개최했다.



이날 밴쿠버 공연에서 세븐틴은 거대한 태양을 마주하는 듯한 연출이 가미된 ‘HOT’으로 시작해 ‘March’, ‘HIT’으로 이어지는 무대로 시작부터 폭발적인 에너지를 선사했다. 이들은 이어 ‘Rock with you’와 조슈아, 버논의 듀엣 곡 ‘2 MINUS 1’, 각 유닛의 특색을 살린 퍼포먼스팀의 ‘MOONWALKER’, ‘Wave’, 보컬팀의 ‘나에게로 와’, ‘매일 그대라서 행복하다’, 힙합팀의 ‘GAM3 BO1’, ‘Back it up’ 무대를 선보였다.



이어 ‘만세’, ‘Left & Right’, ‘아주 NICE’, ‘Shadow’, ‘Crush’ 등 다양한 장르를 넘나드는 무대로 세븐틴은 명불허전 ‘공연 장인’의 면모를 제대로 과시했다.



세븐틴은 “2년 반 동안 월드투어를 하지 못해 힘들었다. 특히, 밴쿠버 공연은 처음이라 오랫동안 기다려 주신 캐럿 분들께 더욱 감사드린다. 따뜻한 추억을 만들게 돼 행복하다”라고 가슴 벅찬 소감을 전하며 남다른 팬사랑을 드러내기도 했다.

세븐틴은 끝으로 북미 투어 세트리스트에 추가된 신곡 ‘_WORLD’와 ‘Darl+ing’ 무대를 선사했고, ‘우리의 새벽은 낮보다 뜨겁다’, ‘Snap Shoot’, ‘아주 NICE’ 등 전매특허인 ‘끝날 때까지 끝난 게 아닌’ 앙코르 무대로 현지 팬들에게 특별한 추억을 선물했다.



한편 세븐틴은 월드투어 ‘BE THE SUN’을 통해 오는 12일 시애틀, 14일 오클랜드, 17일 로스앤젤레스, 20일 휴스턴, 23일 포트워스, 25일 시카고, 28일 워싱턴 D.C., 30일 애틀랜타, 9월 1일 벨몬트 파크, 3일 토론토, 6일 뉴어크에서 북미 투어를 펼치며, 연말까지 아시아 아레나 투어, 일본 돔 투어를 이어 간다.

