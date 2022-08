(사진=Label SJ)

슈퍼주니어가 태국 방콕 공연을 성료했다.



슈퍼주니어는 지난달 30일과 31일 양일 간 태국 방콕에서 'SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9 : ROAD in BANGKOK (슈퍼주니어 월드투어 - 슈퍼쇼 9 : 로드 인 방콕)'을 개최하고 현지 팬들을 만났다.



앞서 서울에서 사흘 간 성공적인 공연을 펼치며 'SUPER SHOW 9 : ROAD'의 본격적인 닻을 올린 슈퍼주니어는 지난 2019년 11월 'SUPER SHOW 8' 이후 3년 만에 다시 찾은 방콕에서도 팬들의 뜨거운 교감을 펼쳐 웃음과 감동을 모두 선사했다.

콘셉츄얼한 오프닝 'Burn the Floor (번 더 플로어)'부터 최근 발매한 정규 11집 Vol.1 타이틀곡 'Mango (망고)'까지, 슈퍼주니어는 다채로운 무대로 전율을 안겨줬다. 'Mr. Simple (미스터 심플)', 'Devil (데빌)', 'Black Suit (블랙 슈트)', 'SORRY SORRY (쏘리 쏘리)' 등 히트곡들도 'SUPER SHOW 9 : ROAD'에 맞춰 새로운 느낌으로 연출돼 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.



방콕 공연에서 특별히 추가된 셋 '행복' 무대 또한 보는 재미를 풍성하게 만들었다. 려욱은 태국 노래인 'If I Was Him (이프 아이 워즈 힘)'을 준비해 현지 팬들에게 뜨거운 반응을 얻었다. 멤버들은 태국어 인사를 전하는 등 맞춤형 소통이 이어지기도 했다.



'SUPER SHOW 9 : ROAD in BANGKOK'을 성공적으로 마친 뒤 리더 이특은 "저희가 데뷔 후 처음 온 해외가 태국이었는데, 코로나를 잘 견디고 이후 처음 온 해외 투어가 또 태국입니다. 이 점에서 멤버들이 많이 들떠 있었고 기대됐던 공연 입니다. 태국에 도착했을 때 팬분들이 뜨겁게 맞아주셔서 어느 때보다도 설레고 즐거웠고, 팬분들과 오랜만에 즐거운 시간을 보내어 기뻤습니다"라는 소감을 밝혔다.



한편 슈퍼주니어는 하반기 내내 마닐라, 자카르타, 싱가포르, 대만, 홍콩, 쿠알라룸프르 등 전 세계 각 지역에서 'SUPER SHOW 9 : ROAD' 공연을 이어갈 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr