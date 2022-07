(사진=판타지오)

차은우가 팬미팅을 성료했다.

차은우는 지난달 30일 태국 방콕에서 개인 팬미팅 투어 '2022 Just One 10 Minute '(2022 저스트 원 텐 미닛 <스태리 카라반>)의 두 번째 공연을 성공적으로 마쳤다.

인도네시아에 이어 태국에서 차은우는 다채로운 매력으로 현지 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다. 귀여운 눈웃음과 환한 미소로 활기차게 등장한 차은우는 'First Love'(퍼스트 러브) 무대로 오프닝부터 팬미팅 열기를 뜨겁게 달궜고, 3년 만에 자신의 팬미팅 투어 브랜드인 'Just One 10 Minute'으로 태국을 다시 찾은 소감을 진솔하게 전했다.



이어 차은우는 다양한 코너와 게임으로 팬들의 웃음을 자아냈다. 차은우는 '밸런스 게임' 코너에서 태국 팬들을 위한 맞춤 질문과 답변을 선보였고, '5분 순삭'과 '송 & 댄스 퀴즈' 코너를 통해 만능 엔터테이너 면모를 재확인시켰다. 특히, 아스트로의 무대 속 한 장면들로 구성된 '송 & 댄스 퀴즈'로 역대급 '킬링 파트'를 재연했다.



또한 '2022 Just One 10 Minute '에서만 만날 수 있는 로맨틱한 라이브 무대도 팬들의 마음을 홀렸다. 차은우는 OST 음원으로 발매된 'Don't Cry, My Love'(돈 크라이, 마이 러브)', 'Focus on me'(포커스 온 미)부터 피아노 연주와 함께한 숀 멘데스의 'When You're Gone'(웬 유 아 곤), 장미꽃 이벤트를 더한 'Aloha'(아로하)까지 달콤한 목소리로 팬미팅 현장을 꽉 채웠다.



태국 팬들과 즐거운 시간을 보낸 차은우는 이날을 기념하기 위한 사진 촬영을 진행한 뒤 "오랜만에 오게 됐는데, 너무 따뜻하게 맞아주셔서 감사합니다. 여러분의 함성과 박수 그리고 웃음이 큰 힘이 됐던 것 같아요"라며 감사 인사를 전했다. 또한 "여러분이 제 곁에 있어주시면, 저도 여러분 곁에 있겠습니다"라는 훈훈한 멘트로 팬들의 마음을 녹였다.



한편 차은우의 팬미팅 투어 '2022 Just One 10 Minute '는 필리핀, 일본, 한국으로 이어질 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr