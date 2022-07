(사진=유인영 SNS)

배우 유인영이 무결점 미모를 뽐냈다.



유인영은 25일 자신의 인스타그램을 통해 "To see the Sea♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 바다를 배경으로 셀카를 찍고 있는 유인영의 모습이 담겼다. 특히 유인영은 바람에 산발이 된 머리에도 굴욕 없는 미모를 뽐내고 있어 놀라움을 자아낸다.



또 오프 숄더 의상으로 드러난 유인영의 글래머 몸매가 눈길을 사로잡는다.



한편 유인영은 최근 플럼에이앤씨와 전속 계약을 체결했다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr