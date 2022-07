(사진=프리지아 SNS)

유투버 프리지아가 일상을 공유했다.



프리지아는 8일 자신의 인스타그램을 통해 "영상 보러 올 프링이들? Pringies! My new video will be uploaded today Can't wait!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 파란색 민소매 크롭티에 검은색의 바지를 매치한 프리지아가 다양한 포즈를 취하고 있다. 특히 프리지아는 긴 웨이브 헤어로 연예인급 비주얼을 뽐내고 있어 시선을 사로잡는다.



또 작은 얼굴 속 커다란 눈망울과 크롭 스타일로 드러낸 잘록한 S라인 몸매가 돋보인다.



한편 프리지아는 넷플릭스 '솔로지옥'에 출연해 큰 화제를 모은 바 있다. 이후 착용했던 제품들이 가품 의혹이 불거지며 활동을 중단했지만 지난 27일 활동을 재개했다.

