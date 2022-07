(사진=우혜림 SNS)

그룹 원더걸스 출신 우혜림이 결혼 2주년을 자축했다.



우혜림은 5일 자신의 인스타그램을 통해 "결혼 2주년♥ Married to my best friend! Cheers to our two years and many more years to come!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 커플 티셔츠를 맞춰 입은 우혜림, 신민철 부부의 모습이 담겼다. 특히 우혜림은 꾸밈 없는 얼굴에도 굴욕 없는 아름다운 미모를 뽐내고 있어 눈길을 사로잡는다.



결혼 2주년을 자축하고 있는 우혜림, 신민철의 다정한 모습이 보는 이들까지 미소짓게 한다.



한편 우혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 8년간의 열애 끝에 결혼 후 최근 아들을 출산했다.

