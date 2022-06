이특, 파격 여장 하고 "아주 충격적"…최시원 "인영 누나?" [TEN★]

(사진=이특 SNS)

슈퍼주니어 멤버 이특이 자신의 여장에 충격받았다.



이특은 30일 자신의 인스타그램을 통해 "아주 충격적이네요. 확인은 #dontwait #뮤직비디오"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 슈퍼주니어의 정규 11집 Vol.1 앨범 'The Road : Keep on Going(더 로드 : 킵 온 고잉)'의 수록곡 'Don't Wait(돈 웨잇)'의 뮤직비디오 말미 공개된 이특의 여장한 모습이 담겼다.



특히 이특은 "아주 충격적이다"라며 자신의 여장을 평가해 웃음을 자아낸다.



이를 본 아이키는 "오빠 무슨 일이신가요?", 이지훈은 "분명 과거에 봤던 거 같다", 최시원은 "인영 누나?"라며 댓글을 남겼다.



한편 이특이 속한 슈퍼주니어는 오는 7월 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 11집 Vol.1 'The Road : Keep on Going'을 발매한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr