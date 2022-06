방탄소년단 정국·찰리 푸스, '레프트 앤 라이트'…전세계 음원 차트 1위 '강타'

방탄소년단(BTS) 정국과 미국 싱어송라이터 찰리 푸스의 협업곡 'Left and Right'가 세계 각국 음원 차트 1위를 강타하는 초특급 인기를 자랑했다.지난 24일 오후 1시 정국과 찰리 푸스는 전세계 각종 음원사이트에 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)를 발매했다.'Left and Right'에는 정국과 찰리 푸스가 지닌 특유의 음색과 보이스가 돋보이며 환상적인 하모니가 그대로 녹아 있다.또 활기차고 펑키한 감성이 시원하고 청량한 무드를 발산하며 '서머송'으로 올 여름 흥행을 예고했다.더불어 두 사람의 팝스러움이 넘치는 보컬과 음의 강약 조절부터 리듬과 박자를 갖고 노는 압도적인 스킬도 고막을 황홀하게 했고 리스너들의 어깨를 한껏 들썩이게 만든다.이에 'Left and Right'가 공개된 이후 오후 2시 국내 음원 플랫폼 '멜론'의 톱 100차트 9위, 실시간 차트 1위로 진입하는 쾌거를 이뤘다.또한 'Left and Right'는 국내 벅스 차트 1위, 일본 라인 뮤직 차트에서도 1위를 차지했다.특히 'Left and Right'는 25일 기준, 글로벌 음원 플랫폼 아이튠즈의 95개 국가 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르는 막강한 음원 저력을 보였다.또 8대 음원 시장인 미국, 이탈리아, 독일, 캐나다, 프랑스 등에서 1위를 올킬했고 월드와이드와 유럽피안 아이튠즈 송 차트에 동시 1위로 데뷔했다.이와 함께 정국 또한 'Left and Right'를 발표한 이후 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터에서 'jungkook'으로 월드와이드(전세계) 트렌드 1위에 올랐고 'jungkook', '#LeftandRight', '#LeftAndRightOutNow', '#찰리푸스x정국_랩앤라' '#좌로듣나_우로듣나_우주띵곡각' 등 관련된 키워드가 105개 국가 실시간 트렌드에 이름을 올렸다.한편, 같은 날 공개된 정국과 찰리 푸스의 'Left and Right' 뮤직비디오에서는 각자의 스웨그와 개성 넘치는 모습, 익살스러운 케미로 보는 이들에게 재미와 훈훈함을 더했다.정국과 찰리 푸스의 'Left and Right' 뮤직비디오는 유튜브 전세계 인기 뮤직비디오 1위, 뮤직 카테고리 인기 영상 1위를 차지하는 강력한 인기를 보여줬다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr