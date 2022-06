(사진=안테나 제공)

이미주가 'Meet & Greet with 이미주'를 성료하며 각별한 팬 사랑을 보여주었다.이미주는 지난 18일 오후 강남 슈피겐홀에서 개최된 'Meet & Greet with 이미주'를 성황리에 마무리했다.유쾌한 포토타임을 가지며 오프닝을 연 이미주는 "너무 보고 싶었다. 이렇게 만날 수 있게 되어서 너무 행복하다"라고 감격에 찬 인사를 건네 팬들의 뜨거운 환호를 받았다.또한 직접 쓴 편지 엽서가 담긴 선물을 준비, 역조공 이벤트로 따뜻한 팬 사랑을 자랑하며 훈훈함을 자아낸 데 이어 다채로운 근황 토크로 즐거움을 선사했다.이어 Q&A 시간을 통해 팬들이 미리 준비한 질문에 답하고, 밸런스 퀴즈 코너를 진행하며 팬들과 교감하는 유쾌한 시간을 가졌다. 또한 러블리즈의 타이틀곡 랜덤 플레이 댄스를 펼쳐 열정적이면서도 러블리한 매력을 발산해 분위기를 한껏 달아오르게 했다.다음으로 ‘Meet & Greet with 이미주’ 참여 신청 사연 중 몇 가지를 골라 직접 읽어주는 시간을 가졌다. 이미주는 팬들과 나눈 따뜻한 추억을 공유, 감동의 눈물을 보이며 아낌없는 팬들의 사랑에 감사함을 전했다.마지막으로 이미주는 성시경의 '너의 모든 순간'을 들려주며 애틋한 끝인사를 건넸다. 이미주는 감미로운 보이스와 청아한 음색, 진심 어린 감성으로 팬들의 눈과 귀를 매료시키며 엔딩을 완벽하게 장식했다.이번 이벤트를 성황리에 마친 이미주는 “오랜만에 팬분들을 만나서 정말 행복하고 잊지 못할 소중한 시간이었다. 앞으로도 팬들과 함께 더 좋은 추억 많이 만들어 가고 싶다.”라고 애정어린 소감을 전했다.이미주의 'Meet & Greet with 이미주'는 오랜만에 팬들과 대면으로 만난 자리이자 홀로서기에 나선 이미주가 팬들과 처음으로 만난 자리였던 만큼 다양한 매력과 변함없는 팬 사랑을 보여주며 팬들에게 잊지 못할 특별한 추억을 선물했다.한편, 이미주는 MBC '놀면 뭐하니?’, Mnet 'TMI NEWS SHOW', tvN ‘식스센스3’, JTBC ‘뉴페스타’ 등 다양한 방송 프로그램에 출연하며 다방면으로 활약을 펼치고 있다.유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr