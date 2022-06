(사진=피네이션)

'싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG 2022'가 전국 7개 도시에서 관객들과 만난다.



피네이션(P NATION)의 수장 싸이(PSY)는 10일 오후 공식 SNS에 '싸이 흠뻑쇼 SUMMER SWAG 2022'의 투어 일정을 담은 새로운 포스터 이미지를 공개했다.



이미지에 따르면, '싸이 흠뻑쇼 2022'는 오는 7월 9일부터 8월 20일까지 7주 동안 인천, 서울, 수원, 강릉, 여수, 대구, 부산 등 전국 7개 도시에서 진행된다. 강릉과 여수에서의 공연은 이번이 처음이다.



7월 9일 인천 아시아드 주경기장을 시작으로, 15·16·17일 서울 잠실 올림픽 주경기장, 23일 수원 월드컵경기장 보조경기장, 30일 강릉 종합운동장, 8월 6일 여수 진남종합운동장, 13·14일 대구 스타디움 주경기장, 20일 부산 아시아드 보조경기장에서 매 주말마다 '싸이 흠뻑쇼 2022'의 열기가 이어질 예정이다.



'흠뻑쇼'는 싸이의 여름 대표 브랜드 콘서트다. 싸이의 뜨거운 에너지와 다이내믹한 무대 연출이 어우러져 관객들의 큰 사랑을 받고 있다. 특히 이번 공연은 지난 2019년 이후 3년 만에 돌아오는 만큼 더욱 많은 기대를 모으고 있다.



싸이는 최근 정규 9집 '싸다9'를 발매하고 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'으로 한 달 넘게 국내외 주요 음악 차트 1위를 기록하며 저력을 입증했다. 음원 차트를 휩쓴 'That That'을 비롯해 '싸다9' 수록곡과 여름을 맞아 역주행 중인 싸이의 메가 히트곡들을 '싸이 흠뻑쇼 2022' 무대로 만날 수 있을 전망이다.



전국 투어로 진행되는 '싸이 흠뻑쇼 2022'의 예매는 오는 16일 오후 8시 온라인 예매사이트 인터파크 티켓에서 단독으로 오픈된다.

