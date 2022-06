(사진=김윤지 SNS)

배우 겸 가수 김윤지가 과감한 수영복 자태를 뽐냈다.



김윤지는 3일 자신의 인스타그램을 통해 "Capri, Italy. The best day out on a boat with"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 남편과 이탈리아를 여행 중인 김윤지의 모습이 담겼다. 특히 김윤지는 비키니를 입고 글래머러스한 몸매를 뽐내고 있어 눈길을 사로잡는다.



한편 김윤지는 지난해 개그맨 이상해와 국악인 김영임 부부의 아들 최우성과 결혼했다. 또 SBS '동상이몽2'에 출연해 신혼생활을 공개했다.

