(사진=최준희 SNS)

故 최진실 딸 최준희가 시크한 미모를 뽐냈다.



최준희는 27일 자신의 인스타그램을 통해 "Fashion is architecture it is a matter of proportion"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 최준희가 선글라스에 니트, 스커트 등 올 블랙 패션을 소화하고 있는 모습이 담겼다. 특히 최준희는 살짝 선글라스를 벗은 채 시크하면서도 도도한 매력을 뽐내고 있다.



또 깊게 파인 상의와 짧은 치마로 드러난 군살 찾아볼 수 없는 가녀린 몸매가 놀라움을 자아낸다.



한편 최준희는 지난 2월 소속사 와이블룸과 전속계약을 체결했으나 지난 5월 6일 계약 해지를 알렸다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr