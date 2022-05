(사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 LIGHTSUM(상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정, 휘연, 지안)이 엠카운트다운을 통해 컴백 무대를 최초 공개한다.



26일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 LIGHTSUM은 첫 번째 미니 앨범 'Into The Light'의 타이틀곡 'ALIVE'(얼라이브)의 무대를 선보일 예정이다.



타이틀곡 'ALIVE'는 인트로부터 강렬한 사운드로 무채색이던 세상이 생동감 넘치게 변하는 과정을 LIGHTSUM만의 솔직하고 사랑스러운 방식으로 녹여낸 가사가 인상적인 곡이다.



지난 24일 발매된 LIGHTSUM의 첫 번째 미니 앨범 'Into The Light'(인투더라잇)은 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문에서 사우디아라비아, 대만, 멕시코, 베트남 등 10개 지역에서 상위권을 차지했다. 더불어 타이틀곡 'ALIVE'는 발매와 동시에 국내 음원 사이트인 벅스(Bugs)에서 실시간 차트 11위를 차지, 수록곡 모두 차트인하며 뜨거운 인기를 실감케 했다.



한편 LIGHTSUM의 신곡 'ALIVE'의 무대는 26일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 만날 수 있다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr