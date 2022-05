/사진제공=KT스튜디오지니

가수 정동원이 자신이 출연 중인 드라마 '구필수는 없다' 여섯번째 OST 주자로 나선다.20일 KT스튜디오지니에 따르면 정동원이 참여한 '구필수는 없다' OST 'My dream'이 이날 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.ENA 채널 방영 '구필수는 없다'는 가족은 있지만 살 집은 없는 치킨 가게 사장 구필수(곽도원 분)와 아이템은 있지만 창업할 돈은 없는 청년 사업가 정석(윤두준 분)이 티격태격 펼쳐나가는 생활 밀착형 휴먼 코믹 드라마다.곽도원(구필수 역), 한고은(남성미 역), 윤두준(정석 역), 박원숙(천만금 역), 정동원(구준표 역)이 출연해 세대 초월한 유쾌한 케미스트리를 선보이고 있는 가운데 구필수와 남성미(한고은 분)의 아들이자 '힙합 꿈나무' 구준표 역을 맡은 정동원이 '구필수는 없다' OST의 여섯 번째 주자로 참여했다.정동원이 부른 '구필수는 없다' OST Part 6 'My dream'은 극 중 10대 청소년인 구준표의 시선으로 바라본 인생, 가족, 학업, 우정에 대한 고민을 구준표스럽게 풀어낸 곡. 특히 이번 'My dream'을 통해 가수이자 배우 정동원이 데뷔 후 처음으로 싱잉랩에 도전해 시선을 끈다.여기에 버벌진트, 스윙스 등 국내 힙합 뮤지션들과 줄곧 호흡을 맞춰왔던 프로듀서 케이준이 가세, 정동원의 힙합 첫 시도라는 말을 무색하게 할 정도로 놀라운 완성도를 자랑해 이들의 만남 또한 관심을 끈다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr