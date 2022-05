르세라핌 (사진=쏘스뮤직 제공)

대세 신인 '르세라핌(LE SSERAFIM)'이 '더쇼'에 출연해 카레이서 콘셉트의 포토 카드를 제작한다.

17일 방송되는 '더쇼'에는 대체 불가 클래스의 매력을 가진 르세라핌(LE SSERAFIM)이 출격한다. 이들은 더쇼 속 코너 'THE 인생채컷'에서 셀카 천재로 불리는 MC 김채현과 함께 포토 카드를 제작한다. 이번 'THE 인생채컷'에서는 카리스마 넘치고 당찬 르세라핌의 콘셉트에 걸맞은 'FEARLESS'한 카레이서 버전의 포토 카드를 만들며 예능감을 대방출 할 예정이다. 과연 MC 김채현과 르세라핌이 함께 만든 다채로운 매력의 카레이서 컬렉션 포토 카드는 어떤 모습일지 방송을 통해 확인할 수 있다.

이어, 그룹 이펙스(EPEX)의 메인 댄서 금동현이 스페셜 MC로 출격한다. 금동현은 첫 음악방송 MC로서, 잔망스러운 매력을 선사할 예정이라고 해 기대감을 자아낸다. 특히 평소에도 장난기와 귀여운 센스를 보여준 바가 있어 팬들의 귀추가 더욱 주목되고 있는 상황이다.

한편, 더쇼 속 다른 코너 '모두의 엔딩 - 빛보다 THE 빠르SHOW'에는 베리베리(VERIVERY)가 출연한다. '모두의 엔딩 - 빛보다 THE 빠르SHOW'는 제한 시간 내에 멤버들의 최신 TMI(Too Much Information) 문제를 맞히는 릴레이 퀴즈 게임으로, 성공 시 멤버 모두가 엔딩 요정이 되는 기회를 얻을 수 있다. 이들은 끈끈한 팀워크를 자랑하며 멤버들의 아주 작은 TMI까지 맞히기 위해 넘치는 자신감과 불타는 의지를 보여준다. 과연 이들은 엔딩 요정을 장식할 수 있을지 귀추가 주목된다.

SBS MTV와 MTV Asia 채널을 통해 동시 생방송, MTV Russia, MTV Hits France, 일본 TBS 채널을 통해 방송되는 '더쇼'는 CLASS:y(클라씨), ICHILLIN'(아이칠린), LE SSERAFIM, NINE.i(나인아이), T1419, 강버터, 다크비 (DKB), 메가맥스(MEGAMAX), 버스터즈 (BUSTERS), 베리베리(VERIVERY), 싸이퍼(Ciipher), 엘라스트 (E'LAST), 이아영, 정세운, 화연의 무대와 함께하며 17일(화) 오후 6시 SBS MTV, SBS FiL 채널에서 동시 방송된다.

