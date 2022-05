'놀면 뭐하니?' (사진=MBC 제공)

‘놀면 뭐하니?’가 전 채널 예능을 통틀어 2049 시청률 2주 연속 1위를 달리고 있다.

5월 14일 방송된 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’가 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 4.2%(수도권 기준, 닐슨코리아 제공)를 기록, 5월 둘째 주 2049 주간 예능 시청률 1위를 달성했다. 이로써 ‘놀면 뭐하니?’는 2049 주간 예능 시청률 2주 연속 1위를 차지하는 쾌거를 이뤘다.

14일 방송 분에서는 WSG워너비 프로젝트 조별 경연이 본격 시작되며 눈길을 끌었다. 유팔봉(유재석), 엘레나 킴(김숙), 하하&정준하 3사 대표들은 15명 진출자들을 4개의 조(대청봉, 비로봉, 할미봉, 신선봉)로 랜덤 추첨, 조별 명단을 공개했다. 개성 뚜렷한 보컬들로 이뤄진 대청봉 조(송혜교, 김고은, 엠마 스톤, 이성경)가 첫 번째로 등장, 단체 경연곡 2NE1 박봄의 ‘You And I’를 불러 전원 합격을 받았다.

대청봉 조가 새롭게 부른 ‘You And I’는 방송 후 뜨거운 반응을 이끌어냈다. ‘놀면 뭐하니?’ 공식 유튜브에 업로드된 대청봉 조의 ‘You And I’ 영상은 현재 인기 급상승 동영상에도 오르며, 150만 뷰를 돌파했다. 뿐만 아니라 방송 직후 ‘You And I’ 음원이 실시간 음원 차트 1위(벅스)에 오르는 등 관심을 입증하기도 했다.

앞으로 펼쳐질 비로봉, 할미봉, 신선봉 조를 향한 기대감도 높아지고 있다. 3개 조는 에코 ‘행복한 나를’, 씨야 ‘사랑의 인사’, 빅마마 ‘Break Away’ 등 레전드 여성 보컬 그룹의 명곡들을 소화할 예정으로, 벌써부터 시청자들을 설레게 하고 있다.

한편, MBC ‘놀면 뭐하니?’는 TV화제성 역시 토요일 비드라마 부문 4주 연속 1위를 차지, 시청률과 화제성 모두 잡으며 승승장구 중이다. ‘놀면 뭐하니?’는 매주 토요일 오후 6시 25분 방송된다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr