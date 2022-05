(사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 데뷔 첫 미국투어를 성황리에 마쳤다.



CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 지난달 27일부터 5월 10일까지 'CIX 1st Concert in U.S.'를 개최했다. CIX는 로스앤젤레스 공연을 시작으로 샌프란시스코, 애틀랜타, 달라스, 시카고, 뉴욕에 이르기까지 총 6개 도시를 돌며 현지 팬들을 매료시켰다.



화려한 오프닝 퍼포먼스로 공연의 포문을 연 CIX는 'Black Out(블랙 아웃)', '순수의 시대'를 잇달아 선보인 뒤 팬들과 감격의 인사를 나눴다. 데뷔 후 처음 진행하는 미국투어이자 한 공간에서 호흡하는 대면 콘서트인 만큼 투어는 어느 때보다 뜨거운 열기 속에서 진행됐다.



이어 'What You Wanted(왓츄 원티드)', 'Like It That Way(라이크 잇 뎃 웨이)' 무대를 통해 공연 분위기를 끌어올렸다. 또한 멤버 각자의 소개를 담은 영상을 공개한 뒤 유닛, 솔로 무대를 꾸미는 등 더욱 특별한 퍼포먼스를 선사했다. 그뿐만 아니라 '실루엣 토크' 등 다채로운 코너를 통해 팬들과 한층 가까워지는 시간을 가졌다.



이 밖에도 '정글 (Jungle)' 'Movie Star(무비스타)' 'LOST(로스트)' 'Everything(에브리싱)'을 잇달아 선보인 CIX는 콘서트의 주제이기도 한 '반항아 (Rebel)'를 마지막 무대로 팬들과 인사했다. 이후로도 열화와 같은 앙코르 요청이 쏟아졌고 CIX는 'WAVE(웨이브)', 'CINEMA(시네마)', 'The one(더 원)' 등 세 곡을 풍성하게 선물하며 재회를 약속했다.



약 2주간의 미국투어를 성공리에 마친 CIX는 소속사를 통해 "정말 좋은 꿈을 꾸고 일어난 느낌"이라며 "이번 첫 미국투어를 통해 우리 CIX가 해외에서도 많은 사랑을 받고 있다는 걸 느꼈고, 이렇게 큰 사랑을 받아도 되나 싶을 정도로 6개 도시에서 너무 행복한 시간들을 보냈다"고 벅찬 소감을 밝혔다. 이어 "미국 FIX(팬덤명)들의 뜨거운 응원 덕분에 무사히 투어를 마칠 수 있었던 것 같아서 너무 감사드린다"며 "다음에 다시 미국에 찾아올 때는 더 성장하고 멋진 모습으로 돌아오겠다"고 덧붙였다.



특히 투어 기간 중 생일을 맞은 배진영은 "너무 행복한 시간이었다. 울컥하기도, 반갑기도 하면서 여러 감정이 들었던 콘서트였다. 팬분들에게 너무 큰 에너지를 얻고 가는 것 같다. 함께 보낸 제 생일까지 잊지 못할 기억 선물해주셔서 감사하다"고 전했다.



이번 미국투어에서 CIX는 방문하는 도시마다 트위터 실시간 트렌드 1위에 올랐다. 또한 마지막 콘서트를 위해 찾은 뉴욕에서는 타임스퀘어에 'CIX 1st Concert in U.S.' 전광판 광고가 게재되는 등 뜨거운 인기를 실감케 했다.



한편 지난달 국내에서 개최한 첫 단독 콘서트 'CIX 1st Concert in SEOUL'과 더불어 미국투어까지 성공리에 마친 CIX는 향후 더욱 활발한 글로벌 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr