그룹 TNX / 사진제공=피네이션

'라우드' 포스터 / 사진제공=SBS

SBS 'LOUD:라우드'(이하 '라우드')를 통해 탄생한 보이그룹이 드디어 베일을 벗는다.피네이션(P NATION) 첫 번째 보이그룹 TNX의 리얼리티 프로그램 'LOUD, 그 후-THE NEW SIX'(이하 'THE NEW SIX')가 8일과 15일 밤 11시 5분 SBS에서 방송된다.'THE NEW SIX'는 SBS '라우드'를 통해 탄생한 TNX의 아이돌 데뷔기를 담은 리얼리티 프로그램이다. 멤버들이 피네이션 수장 싸이에게 데뷔 점검을 받는 모습부터 데뷔일을 전해 들은 후의 반응까지, 데뷔 비하인드스토리는 물론 멤버 개개인의 다채로운 매력이 낱낱이 공개될 전망이다.지난해 SBS가 JYP 엔터테인먼트, 피네이션과 손잡고 선보인 월드와이드 보이그룹 프로젝트 '라우드'는 최고 시청률 11.3%를 기록하며 화제 속에 보이그룹 두 팀을 탄생시켰다. 그중 피네이션 최종 데뷔조로 선발된 최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준은 그룹 TNX로 이달 17일 데뷔를 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr