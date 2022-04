(사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 첫 미국 콘서트 일정에 돌입한다.



CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 'CIX 1st Concert in U.S.'를 개최하고 미국 현지 팬들을 만난다.



이번 미국 콘서트 일정은 4월 27일부터 5월 10일까지로 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 애틀랜타, 달라스, 시카고, 뉴욕까지 총 6개 도시에서 잇달아 투어가 진행된다.



이 중 CIX는 27일 개최되는 로스앤젤레스 공연을 통해 미국 콘서트의 포문을 연다.데뷔 후 첫 미국 투어인 만큼 어디에서도 볼 수 없었던 초특급 퍼포먼스는 물론 현지 팬들과 감격적인 소통의 시간들이 준비됐다.



앞서 데뷔 2년 9개월 만의 첫 단독 콘서트 'CIX 1st Concert in SEOUL'을 성료한 CIX는 'CIX 1st Concert in U.S.'로 여운을 이어가며 글로벌한 존재감을 발산할 전망이다.



CIX는 지난해 발매한 'Cinema(시네마)'로 미국 타임지, 빌보드, 틴보그, 데이즈드, CNN 필리핀 등에서 '올해의 베스트 케이팝 노래'에 선정되며 K팝을 대표하는 '글로벌돌'로 자리매김했다. 또 최근에는 일본 첫 정규앨범 'Pinky Swear(핑키 스웨어)'를 발매하며 현지 팬들의 뜨거운 반응을 얻는 등 글로벌한 행보를 꾸준히 이어가고 있다.



한편 CIX는 27일 개최되는 'CIX 1st Concert in U.S.' 로스앤젤레스 공연을 시작으로 샌프란시스코, 애틀랜타, 달라스, 시카고, 뉴욕에서 현지 팬들과 호흡한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr