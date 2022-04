사진='MMM' 방송 화면.

a가수 이효리가 “작은 인연도 소중히 여기길 바란다”는 진심 어린 조언으로 마마무(솔라, 문별, 휘인, 화사) 네 멤버의 미래를 응원했다.이효리는 웨이브 오리지널 마마무 다큐멘터리 4부작 ‘MMM_Where are we now(마마무_웨얼 아 위 나우)’에 출연해 네 명의 멤버와 포장마차에서 만나 술잔을 기울였다.이날 이효리는 걸그룹 선배로서 7년 차를 맞은 마마무 멤버들의 고민을 들어주는 한편, 진심 어린 조언을 건넸다. 특유의 시원시원한 성격답게 “한잔 하자”라며 마마무 멤버들에게 술을 따라주면서 허심탄회한 이야기를 나눈 것. 또한 이효리는 과거 핑클 멤버들과 활동하며 겪었던 에피소드와 여러 고민들, 현재 멤버들과의 관계까지 솔직하게 들려줘 마마무의 공감을 자아냈다.이효리는 “계속 행복한 사람도 없고, 계속 불행한 사람도 없다. 모두 일희일비하면서 견디며 사는 게 인생 같다”며 “우리 일이라는 게 사람과 사람이 모여서 하는 것이니까, 주변의 인연을 소중히 대하면 좋겠다. 하찮다는 생각이 들더라도 하찮은 게 없다”라는 인생 철학도 들려줬다.이어 “멤버들끼리 꼭 친해야 한다는 강박이 스트레스가 될 수 있다. 짜증나면 떨어져 있기도 하고, 머리채 잡고 싸우기도 하고 그래라. 마음에 담아두지 않았으면 좋겠다”라며 “제주도에 꼭 놀러오라”는 말로 마마무를 응원했다.마마무는 이효리의 진솔한 조언에 감사함을 전하며, 이효리를 보낸 뒤 넷만의 술자리를 더 이어갔다. 또한 헤어진 뒤에도 네 멤버는 모바일 채팅을 하며 이날의 포장마차 회동을 추억하는 모습으로 뭉클함을 안겼다.웨이브 측은 “이효리가 마마무를 아끼는 마음에서 건넨 조언이 이 시대의 청춘에게 전하는 위로와 응원 같아 가슴 찡한 울림을 선사한다. K-POP 팬뿐 아니라 2030 세대에게 열띤 지지가 이어지고 있는 마마무 다큐의 감동을 함께 해주시길 바란다”고 밝혔다.‘MMM_Where are we now’는 실력파 걸그룹 마마무의 데뷔부터 최정상에 서기까지의 모든 과정을 담은 4부작(120분) 다큐멘터리다. OTT 웨이브(wavve)에서 만나볼 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr