(사진=서현 SNS)

그룹 소녀시대 멤버 서현이 반려견과의 시간을 공유했다.



서현은 31일 자신의 인스타그램을 통해 "Look at me please Chuchu♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 반려견을 바라보고 있는 서현의 모습이 담겼다. 하지만 반려견은 서현이 아닌 다른 곳을 응시하고 있어 웃음을 자아낸다.



특히 반려견에 "나를 바라봐 달라"고 애걸하고 있는 서현의 모습이 많은 반려인들의 공감을 자아낸다.



한편 서현은 오는 6월 첫 방송되는 KBS 2TV 새 드라마 '징크스의 연인'에 출연할 예정이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr