사진제공=엠넷

홍현희가 '깻잎 논란'에 대한 생각을 밝혔다.25일 Mnet ‘MY BOYFRIEND IS BETTER’(‘마이 보이프렌드 이즈 베러’)(연출 원정우, 김세민)의 제작발표회가 코로나 19 확산방지를 위해 온라인으로 열렸다. 이날 원정우, 김세민 PD를 비롯해 MC 이용진, 여심판정단 홍현희, 아이키, 가비, 시미즈가 참석해 프로그램에 대한 다양한 이야기를 나눴다.‘MY BOYFRIEND IS BETTER’는 실제 연인들이 꾸미는 신개념 예능 프로그램. 남자친구들의 자존심 걸린 노래 대결과 여자 친구들의 치열한 두뇌 싸움을 벌인다. 더불어 여자친구들은 주어진 상금으로 가능성 있는 남자친구들의 노래 대결에 투자할 수 있다. ‘돈이냐 vs 사랑이냐’를 두고 미묘한 심리전이 펼쳐지는 것.이날 홍현희는 ‘깻잎 논란’에 대한 질문에 "그것 때문에 식당에 깻잎이 다 없어졌다더라"고 말해 눈길을 끌었다.이어 “어차피 끝 부분은 안 먹는 부분이다. 안 먹는 부분 잡아주는 게 무슨 상관이냐”라며 “저는 누가 두 장 먹는 게 더 싫다. 그래서 잡아준다. 크게 상관없다”고 밝혔다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr