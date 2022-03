(사진=우혜림 SNS)

그룹 원더걸스 멤버 우혜림이 아들의 이름을 공개했다.



우혜림은 3일 자신의 인스타그램을 통해 "이모 삼촌~Aunts and uncles! My baby's name is Siwoo Shin 시우야~ 세상에 온 것을 환영하고 축복해!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 우혜림이 아들 시우 군을 품에 안고 있는 모습이 담겼다. 아들 시우 군을 향한 우혜림의 사랑스러운 눈빛이 미소를 자아낸다.



한편 우혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 8년간의 열애 끝에 결혼, 지난 2월 23일 아들을 출산했다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr