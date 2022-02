(사진=제니 SNS)

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 속옷 화보를 공개했다.



제니는 16일 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 속옷을 입은 채 다양한 포즈를 취하고 있는 제니의 모습이 담겼다. 특히 마른 몸매와 달리 글래머러스한 볼륨감이 놀라움을 자아낸다.



한편 제니가 속한 블랙핑크의 'How You Like That' 안무 영상은 지난 8일 기준 유튜브 최초로 조회수 10억 건을 돌파했다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr