'장미의 전쟁' (사진=MBC에브리원 제공)

‘장미의 전쟁’에는 달콤한 사랑도, 마라 맛 사랑도 다 있다.

2월 28일 MBC에브리원 ‘리얼 커플 스토리-장미의 전쟁’(이하 ‘장미의 전쟁’)이 첫 방송된다. ‘장미의 전쟁’은 피 튀기는 잔혹한 커플부터 바라만 봐도 눈물이 나는 애절한 남녀 간 사랑까지, 실제로 벌어진 영화 같은 커플들의 스토리를 소개하고 다양한 시선으로 분석하는 예능 프로그램이다. 예능 대세 이상민과 이은지가 MC를 맡아 시청자들의 과몰입을 이끌 전망이다.

이런 가운데 ‘장미의 전쟁’ 첫 번째 티저 영상이 기습 공개됐다. ‘장미의 전쟁’첫 번째 티저 영상은 약 30초라는 짧은 시간 동안 ‘장미의 전쟁’에서 다룰 다양한 커플 스토리와 MC 및 출연진들의 각양각색 리액션을 임팩트 있게 담아내며 본방송에 대한 궁금증과 기대감을 수직 상승시켰다.

공개된 ‘장미의 전쟁’ 첫 번째 티저 영상은 “러브스토리라고 하면 달달할 것 같지 않아요?”라는 MC 이상민의 질문으로 시작된다. 이어 우리가 ‘러브스토리’라는 단어와 함께 떠올리는 달달한 이미지들이 교차된다. 배경 음악으로 삽입된 영화 ‘러브 액츄얼리’ OST ‘All You Need Is Love’는 로맨틱한 분위기를 배가시킨다.

하지만 이내 분위기가 반전된다. MC 이은지의 “아무래도 죽은 것 같다”는 멘트를 시작으로 출연진들이 경악하는 리액션이 이어진 것. 이때 화면에는 ‘사랑이 항상 달콤할 수는 없다!’라는 카피가 새겨진다. ‘장미의 전쟁’에서 다루는 커플 스토리에는 ‘달콤한 사랑부터 마라 맛 사랑까지’ 다 있다는 것을 알 수 있다. 나아가 이토록 다채로운 커플 스토리를 통해 시청자가 어떤 감정들을 느끼고, 어떤 폭넓은 재미를 느낄 수 있을지 기대하게 된다.

‘장미의 전쟁’은 30초 티저 영상을 통해 흔히 생각하는 러브 스토리의 전형을 탈피, 여러 종류의 커플 스토리가 있으며 이를 임팩트 있게 그려낼 것을 예고했다. 때로는 달콤하고 때로는 마라 맛처럼 알싸하고 놀라운 커플 스토리를 들려줄 ‘장미의 전쟁’이 기다려진다. MBC에브리원 ‘리얼 커플 스토리-장미의 전쟁’은 오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.

