'방과후 설렘' (사진=방송 화면 캡처)

‘방과후 설렘’ 대기조의 독기가 예사롭지 않다.



지난 23일 MBC와 네이버 NOW.(나우)를 통해 ‘방과후 설렘’에서는 2학기 기말고사의 결과가 공개됐다.



첫 배틀을 시작한 1학년 윤승주, 김수빈, 오유진, 보미세라 연습생은 이달의 소녀 ‘Why not’(와이 낫) 무대를 꾸미며 청순함과 뛰어난 가창력을 보였으며, 성민채, 최수빈, 김선유, 박보은 연습생은 블랙핑크의 ‘How You Like That’(하우 유 라이크 댓)을 파워풀한 에너지와 퍼포먼스로 꾸몄다. 현장 투표 결과는 윤승주, 김선유, 박보은 연습생이 공동 1위, 예상치 못한 결과로 분위기가 더욱 뜨거워졌다.



2학년 원지민, 미나미, 이영채 연습생은 소녀시대 태티서 ‘Twinkle’(트윙클)로 화려한 보컬과 탄탄한 고음을 뽐내 큰 호응을 받았다. 이후 방탄소년단 ‘Butter’(버터)를 꾸민 김리원, 이지원, 조수이, 최사랑, 카리나 연습생은 스포티함과 귀여운 면모를 드러내며 현장 투표 결과는 1등 원지민 연습생, 2등 김리원 연습생으로 공개됐다.



이후 노련미를 뽐내며 강력한 팬덤을 지닌 4학년의 연습 과정이 공개, 담임 전소연이 “싸워서 이겨, 전쟁이야”, “컨디션 관리도 실력, (이번 배틀은) 개인 역량이 가장 중요한 것이다”라는 따끔한 조언으로 긴장감을 고조시켰다.



4학년 김유연, 김하리, 명형서, 이미희 연습생은 여자친구의 ‘밤(Time for the moon night)’을 빈틈없는 칼군무와 하모니로 꾸몄으며 김인혜, 윤채원, 송예림, 홍혜주 연습생은 (여자)아이들의 ‘Uh oh’(어 오)를 감추지 못하는 카리스마와 실력을 보여 웃음 짓게 했다. 현장 투표 결과는 명형서, 윤채원 연습생이 1등, 2등을 나란히 차지했다.



모든 무대가 끝나고 ‘방과후 설렘’의 첫 번째 데뷔조 멤버가 공개됐다. 7개의 데뷔조 자리는 1학년 박보은, 김선유, 2학년 김리원, 3학년 김현희, 김윤서, 4학년 윤채원, 김유연이 차지했다. 이에 자리를 지키고자 하는 7명의 데뷔조 멤버들과 자리를 빼앗을 14명의 도전조의 뺏고 빼앗기는 피 튀기는 경쟁이 예고돼 또 다른 재미를 선사할 예정이다.



특히 이날 방송을 통해 공개된 새 미션은 데뷔조를 향한 도전조의 도발로 더욱 잔인해진 방식으로 진행될 것을 예고했다. 데뷔조 멤버들의 자신 있는 곡 선정에 맞춰 준비해야 하는 도전조는 독기 품은 눈빛과 표정으로 활약을 펼칠 것을 예고, 더불어 데뷔조만의 특별 신곡 ‘서프라이즈’ 스페셜 스테이지를 할 것을 알려 앞으로 펼쳐질 이야기에 기대가 높아지고 있다.



한편 글로벌 걸그룹을 발굴하고 육성하는 오디션 프로그램 ‘방과후 설렘’은 매주 일요일 오후 9시 MBC와 네이버 NOW.에서 동시 방송된다.



차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr