제휘 가창 OST

샘김, 영어버전 가사

8일 음원사이트 공개

'설강화' OST Part.3 / 사진 = 드라마하우스스튜디오‧JTBC스튜디오 제공

싱어송라이터 제휘가 참여한 '설강화'의 OST 3탄이 공개된다.JTBC 토일드라마 '설강화 : snowdrop'(극본 유현미 연출 조현탁, 이하 '설강화')의 세 번째 OST 'Looks like a real thing (룩스 라이크 어 리얼 씽)'이 8일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.제휘가 가창한 'Looks like a real thing'은 드라마 기획 단계부터 제작 측에서 가장 먼저 선택한 곡으로, 극중 인물들의 정서를 공유하며 드라마 전반에 걸쳐 지속적으로 등장할 예정이다.모든 악기를 직접 연주하기에 가능한 과감하고 실험적인 레코딩으로 이번에도 제휘의 시그니처 사운드라 할 수 있는 공간의 흔적을 고스란히 담았다. 감독의 요청에 따라 오리지널 데모의 느낌을 최대한 살려 작업했으며 한글 가사는 조세연이, 영어버전 가사는 가수 샘김이 맡았다.아이유, 정승환 등 인기 아티스트들의 곡을 다수 작업해온 뮤지션들의 뮤지션 제휘는 '설강화'의 두 번째 OST 'Friend'(프렌드)에 이어 이번 곡에도 참여했으며, 극의 색깔을 뚜렷하게 드러내는 동시에 시청자들의 흥미와 몰입도까지 한층 높여줄 전망이다.한편, 1987년 대선 정국을 배경으로 정치적 음모와 첩보전, 그 와중에 꽃핀 로맨스를 선보일 '설강화'는 매주 토, 일 밤 10시 30분에 방송된다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr