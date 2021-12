(사진=아이린 SNS)

모델 아이린이 올 한 해를 회상했다.



아이린은 31일 자신의 인스타그램을 통해 "Some favorite looks this year"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 아이린이 다양한 의상을 입고 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 특히 이기적인 비율과 인형 같은 미모가 부러움을 자아낸다.



한편 아이린은 SBS 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들'에 출연 중이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr