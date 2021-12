유태오 (사진=씨제스 제공)





배우 유태오가 데뷔 후 첫 싱글 앨범을 발표한다.

유태오는 28일 자작곡 ‘Overwhelming’을 발매한다. ‘Overwhelming’은 유태오 출연, 연출 영화 ‘로그 인 벨지움’의 OST로 엔딩곡으로 삽입되어 영화에 여운을 더한 바 있다.

‘Overwhelming’은 유태오가 직접 작곡, 작사, 편곡은 물론 노래까지 직접 해 이목을 집중시켰다. 이 곡은 유태오가 평소 즐겨 듣는 Brit-pop과 EDM 시퀀스를 믹스해서 만든 곡으로 인생에서 갑작스럽게 몰아치는 감정이나 상황들에 대해 이야기를 담고 있다. “Nothing seems alright”(아무 것도 괜찮아 보이지 않아”, “Save me out of this overwhelming life” (이 주체할 수 없는 인생에서 날 구해줘”) 등의 가사가 팬데믹 선포로 해외의 낯선 호텔에 혼자 일상을 그리며 시작된 영화 ‘로그 인 벨지움’의 스토리와 매치되며 의미를 더했다.

유태오는 영화 ‘로그 인 벨지움’ 기획, 연기, 연출 등 모든 제작 단계에 참여하고 자작곡으로 OST까지 수록, 첫 싱글 앨범을 발매하며 아티스트로서의 면모를 자랑했다.

한편 유태오의 감정을 오롯이 느낄 수 있는 곡 ‘Overwhelming’은 28일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr