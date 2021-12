'We're HERO 임영웅'(사진=방송 화면 캡처)

'위 아 히어로 임영웅' 가수 임영웅이 트로트부터 팝송, 재즈까지 출구 없는 매력을 선보였다.



26일 밤 방송된 2021 KBS 송년특집 'We’re HERO 임영웅'에서는 임영웅 단독 콘서트가 전파를 탔다.

이날 임영웅은 '신 미아리 고개'로 한 편의 뮤지컬을 연상시키는 무대를 선보였다. 이후 임영웅은 객석을 보며 "이제 중간쯤 한 것 같은데 시간이 진짜 빨리 가는 것 같다"라며 "여러분들을 잠시 음악 시간 여행으로 초대해볼까 한다. 저와 함께 음악 시간 여행 떠나보실까요?"라며 그린색 양복으로 환복을 했다.

이후 임영웅은 팝송 'off my face'를 담담하게 자신만의 색깔로 열창했고 이어 재즈 세션과 'all of me', 'fly to the moon'까지 완벽하게 소화해 마치 객석을 재즈바로 초대한 듯한 무대를 선보여 눈길을 끌었다. 또한 재즈싱어 이효선과 함께 '서울의 달'을 부르며 블루스까지 선보이며 다채로운 매력을 발산했다.

한편, ‘2021 KBS 송년특집 We`re HERO 임영웅’은 KBS 송년특집으로 마련한 단독 콘서트로 임영웅의 첫 TV 단독쇼이자 노개런티로 열려 시작부터 큰 화제를 모았다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr