'유퀴즈온더블럭' (사진=tvN 제공)

AKMU 이찬혁과 이수현이 찐남매 케미로 예능 프로에 출연하며 서로를 향한 진심과 천재 뮤지션다운 면모를 선보였다.



AKMU는 지난 7일 오후 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 조금은 특별한 유전자로 남다른 인생을 살아가는 이들 중 한 팀으로 등장했다.



두 사람은 유쾌하고 솔직담백한 입담으로 MC 유재석·조세호의 폭소를 유발하면서도 서로에게 애정 섞인 메시지를 더해 보는 이들의 마음을 훈훈하게 만들었다.



이수현은 "뮤지션이자 작사·작곡가인 오빠(이찬혁)를 정말 존경한다. 저한테는 한국에서 가장 곡을 잘 쓰는 사람이다"며 "나의 목소리를 가장 잘 알고 생각하면서 노래를 만드는 이는 오빠뿐"이라고 말했다.



아울러 이수현은 이찬혁이 AKMU의 프로듀서이자 자신의 오빠로서 어깨에 지고 있었을 부담감 및 책임감을 느낄 수 있던 때를 떠올리며, 다시 한번 그를 인정하고 존중하게 됐다고 부연했다.



이수현은 "오빠 혼자 하던 일들을 잘 몰라줬던 것 같아서 '미안하다'는 내용의 메일을 보낸 적 있다"고 밝혔다. 이찬혁은 당시 이수현의 고백을 듣고 "감정이 소용돌이쳤다"면서 "우리는 이렇게 정말 소중한 관계다. 큰힘이 됐었다"고 회상했다.



이어 이찬혁과 이수현은 짧지만 강렬한 '오랜 날 오랜 밤' 라이브로 모두를 감탄하게 했다. 유재석과 '낙하 (with 아이유)' 협업 무대를 펼칠 때는 뛰어난 가창력과 독보적인 감성으로 깊은 울림을 남겼다.



한편 AKMU의 컬래버레이션 앨범 [NEXT EPISODE]는 발표된 지 4개월이 지난 현재까지도 뜨거운 사랑을 받고 있다. 앨범 타이틀곡 '낙하 (with 아이유)'는 멜론, 지니, 벅스, 네이버 바이브 등 국내 주요 음원 차트에서 여전히 상위권을 장식 중이다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr