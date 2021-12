'인기가요'(사진=방송 화면 캡처)

그룹 에버글로우(EVERGLOW)가 '우주 해적'의 유니크한 컬러를 보여줬다.



에버글로우(이유, 시현, 미아, 온다, 아샤, 이런)는 5일 방송된 SBS 음악 프로그램 '인기가요'에서 세 번째 미니앨범 'Return of The Girl (리턴 오브 더 걸)' 타이틀곡 'Pirate (파일럿)' 무대를 펼쳤다.



이날 에버글로우는 유니크한 음악 색깔을 시각적으로도 표현한 멋진 비주얼로 무대에 올랐다. 신비하면서도 강렬한 '우주 해적'으로 변신한 에버글로우의 새로운 카리스마가 시선을 사로잡았다.



무엇보다 에버글로우 특유의 파워풀한 퍼포먼스가 중독성 넘치는 멜로디와 어우러져 음악 팬들을 매료시켰다. MZ세대를 겨냥한 '시건방 해적춤' 포인트 안무도 에버글로우 멤버들의 매력적인 표정 연기로 표현됐다.



'Return of The Girl'은 지금까지 에버글로우가 보여준 다양한 음악적 스펙트럼에 독보적인 세계관 스토리를 담은 앨범이다. 'Pirate'은 해적이 되어 우리만의 스타일로 세상을 이끌어 갈 포부를 담은 곡이다.



에버글로우는 계속해서 각종 음악 방송과 콘텐츠를 통해 활발한 'Pirate' 활동을 펼칠 예정이다.

