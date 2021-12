이무진, 헤이즈 /사진제공=쇼플레이엔터테인먼트

가수 이무진과 헤이즈가 입을 맞춘다.2일 소속사 쇼플레이엔터테인먼트에 따르면 이무진은 신곡 '눈이 오잖아'로 컴백한다. 이무진이 직접 작사 작곡을 맡은 '눈이 오잖아'는 헤이즈가 피처링에 참여해 발매 전부터 관심을 받고 있다.특히 지난달 30일 공개된 프리 리스닝 영상을 통해 베일에 싸여있던 피처링 참여 아티스트가 공개됐던 바 있다.이무진은 지난 5월 발매한 '신호등'이 발매 3개월 만에 차트 역주행에 성공하며 음원 차트 1위를 기록, 신흥 음원 강자로 떠올랐다. 이후 발매한 '과제곡' '비와 당신' '가을 타나봐' 등 발매하는 음원마다 음원 차트 최상위권을 차지하기도 했다.'비도 오고 그래서' '널 너무 모르고' '헤픈 우연' '돌아오지마' 'And July' 'We don't talk together' '저 별' 등 수많은 히트곡으로 리스너들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 헤이즈가 이무진에게 힘을 보탠다. 신흥 음원 강자와 원조 음원 강자가 선보일 시너지에 기대가 모인다.한편 이무진이 헤이즈와 함께한 신곡 ‘눈이 오잖아’는 오는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr