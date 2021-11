(사진=큐브 엔터테인먼트)

비투비가 팬미팅을 개최한다.

오는 12월 31일과 2022년 1월 1일 양일간 올림픽공원 SK 핸드볼경기장에서 비투비의 팬미팅 'BTOB OFFICIAL FAN CLUB MELODY 4TH FAN MEETING [Welcome to BTOB’s Home]'이 개최된다.



비투비는 15일 정오 공식 SNS를 통해 티저 포스터를 업로드하며 팬미팅 소식을 알렸다. 특히 군복무를 마치고 만기 전역한 멤버 임현식과 육성재가 합류하면서 오랜만에 완전체 모습으로 팬들을 만나는 자리인 만큼 국내외 팬들의 기대감을 높이고 있다.

비투비의 ‘Welcome to BTOB’s Home’는 오는 2021년 12월 31일 오후 7시 30분과 2022년 1월 1일 오후 6시 총 2회에 걸쳐 온/오프라인 생중계로 진행되며, 팬클럽 선예매 티켓은 오는 11월 22일 오후 8시 오픈되며 일반 예매 티켓은 12월 2일 오후 8시부터 인터파크티켓을 통해 단독으로 만나볼 수 있다.

한편 비투비 '그리워하다', '너 없인 안된다', '아름답고도 아프구나' 등 수 많은 히트곡을 통해 많은 사랑을 받아왔으며, 드라마, 뮤지컬, MC, 예능 등 다양한 분야에서 맹활약을 펼치고 있다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr