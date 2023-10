/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

가수 윤하, 이석훈과 그룹 CIX(씨아이엑스), 시그니처(cignature), EPEX(이펙스)가 올해 연말 2023 C9 팝업 스토어를 통해 팬들을 만난다.C9엔터테인먼트 소속 윤하, 이석훈, CIX(BX·승훈·배진영·용희·현석), 이펙스(위시·금동현·뮤·아민·백승·에이든·예왕·제프)와 J9엔터테인먼트 소속 시그니처(채솔·지원·셀린·클로이·세미·도희)는 이달 24일부터 오는 11월 5일까지 서울 여의도에 위치한 더현대 서울 백화점 지하 1층 에버라인 대행사장에서 2023 C9 팝업 스토어를 진행한다.이와 함께 공개된 포스터 이미지는 포근한 연말 분위기를 자아낸다. 빨간색 바탕에 윤하, 이석훈, CIX, 시그니처, 이펙스를 상징하는 로고로 가득 채워진 선물 상자가 개봉되어 있다. 이들이 어떤 특별한 이벤트와 선물을 준비했을지 궁금증을 높인다.지난해 연말 윤하, 이석훈, CIX, 시그니처, 이펙스는 단체 크리스마스 캐럴 앨범 ‘2022 C9 Christmas(2022 C9 크리스마스)’를 발매하고, 타이틀곡 ‘메리 메리 크리스마스’와 수록곡 ‘Santa knows that(산타 노즈 뎃)’, ‘일 년의 마지막 밤’까지 다채로운 캐럴송으로 리스너들의 겨울을 따뜻하게 녹였다.올해 국내 대표 여성 싱어송라이터 윤하는 스튜디오 라이브 앨범 ‘MINDSET(마인드셋)’을 성공적으로 발매했으며, 국내 데뷔 17년 만의 첫 LP 앨범 ‘Supersonic(슈퍼소닉)’ 발매를 확정해 화제를 모았다.이석훈은 지난 16일 네 번째 미니앨범 ‘무제(無題)’를 발매하고 가을 맞춤 웰메이드 발라드로 음악 팬들의 큰 사랑을 받고 있다.CIX는 여섯 번째 EP ‘‘OK’ Episode 2 : I’m OK(오케이 에피소드 2 : 아임 오케이)’ 타이틀곡 ‘Save me, Kill me(세이브 미, 킬 미)’로 활발한 활동을 펼쳤으며, 시그니처는 네 번째 EP ‘그해 여름의 우리(Us in the Summer)’ 타이틀곡 ‘안녕, 인사해(Smooth Sailing)’ 활동으로 글로벌 팬들의 큰 사랑을 받았다.이펙스는 최근 발매한 여섯 번째 EP 불안의 서 챕터 2. ‘Can We Surrender?(캔 위 서렌더?)’로 전작의 두 배를 넘어서는 초동 음반 판매량을 달성하며 ‘커리어 하이’를 경신했다.C9엔터테인먼트 소속 아티스트들은 계속해서 다양한 행보로 팬들과 만남을 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr