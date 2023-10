[단독][TEN포토]찰리 푸스(Charlie Puth) '편안한 트레이닝복으로 입국'

미국 팝 싱어송라이터 찰리 푸스(Charlie Puth)가 19일 오후 찰리 푸스 내한공연 (Charlie Puth Live in Seoul) 참석차 서울김포비지니스공항센터를 통해 입국하고 있다.지난해 10월 발매한 정규 3집 ‘찰리(CHARLIE)’ 발매 기념 월드투어 ‘더 찰리 라이브 익스피어리언스(The Charlie Live Experience)’의 일환이다.2015년 작곡과 보컬로 위즈 칼리파와 함께한 "분노의 질주 더 세븐"의 폴 워커 추모곡 See You Again으로 빌보드 핫100 차트 12주 정상으로 주목을 받은 찰리 푸스는 2016년 앨범 'Nine Track Mind'으로 정식 데뷔했다.한편 찰리 푸스는 지난 2018년 ‘2018 MGA’에 참석해 방탄소년단과 컬래버레이션 무대를 펼쳤다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr