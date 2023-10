/ 사진제공=YG엔터테인먼트

블랙핑크 제니가 남다른 팬 사랑을 보였다.YG엔터테인먼트는 13일 블랙핑크 공식 SNS에 'You & Me' Behind The Scenes를 게재했다. 제니의 변화무쌍한 매력과 고퀄리티 영상미로 뜨거운 호응을 얻고 있는 'You & Me' 퍼포먼스 비디오 및 라이브 클립 촬영 현장이 담겼다.바쁜 일정 속에서도 팬들에게 최고의 무대를 선물하기 위해 노력했던 제니의 진심이 엿보였다. 제니는 "'You & Me'라는 곡을 블링크(팬덤명)에게 선물로 드리고 싶어서 콘서트가 끝나자마자 열심히 영상을 찍고 있다"며 설렘을 감추지 못했다.제니는 귀여운 표정으로 장난을 치다가도 음악이 시작되면 순식간에 몰입하며 프로페셔널한 면모를 발휘했다. 댄서들과 함께하는 군무부터 보름달을 배경으로 펼치는 실루엣 퍼포먼스까지 매혹적인 춤선을 선보였고, 부드러운 음색으로 'You & Me' 재즈 버전을 가창해 감탄을 불러일으켰다.팬들 사이 호평을 모았던 다채로운 세트장과 감각적인 스타일링도 눈길을 끌었다. 달빛이 내리는 풍경에 녹아든 제니는 양갈래 헤어스타일에 강렬한 레드 컬러 원피스, 블랙 앤 화이트 톤의 우아한 드레스 등 다양한 착장을 완벽하게 소화했다.한편 스페셜 싱글 'You & Me'는 특별한 사전 프로모션 없이 발매했음에도 61개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 석권했으며, 국내 주요 음원 차트서도 꾸준한 상승 추이로 순위를 높여가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr