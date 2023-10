/ 사진=조준원기자

그룹 투모로우바이투게더가 함께 작업하고 싶은 아티스트를 밝혔다.그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 12일 오후 서울 회기동 경희대 평화의 전당에서 정규 3집 '이름의 장: FREEFALL' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 오는 13일 오후 1시 새 앨범 '이름의 장: FREEFALL'을 발매할 예정이다. 이들은 꿈을 실현하기 위해 현실로 활강하는 청춘의 성장 서사를 담은 이번 앨범에서 '날것 그대로의 청춘'의 이야기를 전할 것이라고 전했다.전작 미니 5집 '이름의 장: TEMPTATION'부터 시작된 세 번째 시리즈 '이름의 장'에서 투모로우바이투게더는 자신의 꿈과 미래를 위해 먼 길을 떠나기로 결심하는 과정을 담았다. 전작에 성장을 유예하고 세상으로부터 도피하는 모습을 담았다면, 이번에는 자신들의 꿈을 이루기 위해 당당하게 현실을 직면하기로 결심한 소년들의 의지와 마침내 대면한 현실에서 느끼는 정서를 솔직하게 그렸다고.'2023 MTV VMA'에 4개 부문에 노미네이트 되기도, 케이팝 아이돌 최초로 롤라팔루자 헤드라이너에 서기도 했다. 이에 투모로우바이투게더와 협업한 유명 아티스트들도 많을 터.이들은 어떤 아티스트와의 작업이 가장 인상 깊었을까. 태현은 "조나스 브라더스를 연습생 때부터 좋아해서 정말 좋았다. 뉴욕에서 같이 작업했을 때 그 위치에서도 겸손할 수 있구나 하는게 인상깊었다. 다음 작업에서는 저스틴 비버와 함께할 수 있으면 좋겠다"고 바램을 드러냈다.범규는 "가장 최근에 작업한 아니타가 기억에 남는다. 곡과 무대도 완벽했지만 같이 식사하고 공연이 끝나고도 같이 대화해서 멋있다고 느꼈다. 같이 작업하고 싶은 아티스트는 포스트 말론이다. 연습생 때 즐겨 들어서 같이 작업을 하고 싶다"고 염원했다.타이틀곡 'Chasing That Feeling'외에도 메탈 기반의 하드 록 장르의 곡인 'Growing Pain', 밝고 낙천적 분위기의 저지 클럽 장르 곡 'Happily Ever After', 인디 록 장르의 '물수제비' 등 다양한 곡들이 수록돼있다.한편, 투모로우바이투게더의 정규 3집'이름의 장: FREEFALL'은 오는 13일 오후 1시에 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr