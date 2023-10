라이즈./ SM엔터테인먼트

라이즈(RIIZE)가 데뷔곡 'Get A Guitar'(겟 어 기타)로 음원차트에서도 '어나더급' 신인다운 면모를 입증했다.라이즈는 첫 싱글 앨범 타이틀 곡 'Get A Guitar'로 9월 4일 음원 공개와 동시에 멜론 TOP100 차트인을 기록해 화제가 되었으며, 이후 3주간 음악방송 활동을 통해 뛰어난 라이브 및 퍼포먼스 실력으로 눈도장을 찍고, 음원차트에서 연일 상승세를 보이며 '롱런' 인기를 예고하고 있다.특히 'Get A Guitar'는 멜론 일간 차트에서 94위(9월 4일 기준)로 처음 진입해 이목을 집중시킨 데 이어 9월 30일 기준 27위까지 오르는 기염을 토했으며, 멜론 TOP100 차트 역시 꾸준한 상승세로 최고 25위에 오르는 등 가파른 상승 곡선으로 라이즈의 압도적 기세를 보여줬다.이는 올해 데뷔한 그룹 중 가장 높은 순위를 기록한 것인 동시에 데뷔 한 달도 채 되지 않은 신인 보이그룹의 음원 기록으로서는 이례적인 일인 만큼, 데뷔와 함께 음반으로 초고속 밀리언셀러에 등극함은 물론 음원까지 호성적을 거두고 있는 라이즈의 폭발적인 인기를 다시 한번 실감케 한다.뿐만 아니라 지난 27일에는 멜론 이용자수 10만명을 돌파하고 10월 1일 발표한 멜론 월간 차트에도 이름을 올렸으며, 그외에 벅스 10위, 바이브 33위 등 각종 음원 일간 차트 순위권에도 올라 눈길을 끌었다.라이즈는 자신들의 다양한 감정을 음악에 담아 표현하는 독자적 장르 '이모셔널 팝'을 기반으로, 데뷔를 준비하며 함께 보낸 시간을 테마로 한 첫 싱글 앨범 'Get A Guitar'를 발표, 듣기 편안한 'Get A Guitar' 및 'Memories'(메모리즈) 2곡을 선사해 글로벌 음악 팬들은 물론 대중들에게 큰 사랑을 받고 있다.한편, 라이즈는 '함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀'으로, 쇼타로, 은석, 성찬, 원빈, 승한, 소희, 앤톤 7인의 최정예 멤버로 구성되어 있으며, 첫 싱글 앨범 'Get A Guitar'로 데뷔해 연일 화제를 모으며 새로운 기록들을 써내려가고 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr