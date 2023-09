이븐 유승언 / 사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

이븐 이정현 / 사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

보이그룹 이븐이 '보이즈 플래닛'으로 탄생한 선배 그룹 제로베이스원에 응원을 받았다고 전했다.젤리피쉬엔터테인먼트의 신인 그룹 이븐(EVNNE)이 19일 오후 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 마스터카드홀에서 첫 번째 미니 앨범 '타겟: 미(Target: ME)' 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.이븐(EVNNE)은 Mnet '보이즈 플래닛'에 출연했던 멤버 케이타, 박한빈, 이정현, 유승언, 지윤서, 문정현, 박지후로 구성돼 있다. 그룹명에는 밤하늘에 새로 떠오르는 별처럼 가장 높은 곳에서 밝게 빛나며 모두의 시선을 끌겠다는 의미와 데뷔를 향한 각오가 담겨있다고.타이틀곡 'TROUBLE'은 베이스 뮤직을 기반으로 한 볼티모어 클럽 장르의 곡으로 긴장감이 감도는 리듬과 중독성 있는 브라스 리프가 매력적인 곡이다.데뷔 앨범명이 '타겟 미' 인 탓에 박한빈은 "대중들의 타겟 목표가 되겠다"는 포부를 보이기도 했다. 가요계를 조준하겠다는 이들의 포부만큼 큰 목표도 꿈꿨다. 지윤서는 "데뷔곡으로 음악방송에서 1위를 하는 것이 목표다"라며 "열심히 준비한 만큼 그 시간을 함께 해주신 직원분이나 팬들에게 소중한 시간을 나누고 싶은게 목표라 꼭 1위를 하고 싶다"고 밝혔다.'보이즈 플래닛' 당시 동료였지만 이제는 라이벌이 된 그룹 제로베이스원에 대해서도 언급했다. 문정현은 "제로베이스원 형들과 연습실을 같이 써서 축하를 해주셨다. 오늘 데뷔하는 것도 축하해줬다. 앞으로 제로베이스원 형님들에게 많이 배워서 열심히 하고 싶다"고 고마움을 전했다.리더 케이타는 같은 제로베이스원의 리더인 성한빈에게 "활동하는 것 잘 지켜보고 있다. 같이 합숙 하면서 (성한빈이) 얼마나 간절했고 노래를 좋아하는지 알기 때문에 우리도 같이 열심히 하고 싶다"고 즉석에서 메시지를 전하기도 했다.마지막으로 케이타는 "많은 모습을 보여드릴 수 있게 노력중이다. 팬분들을 만나고 싶어서 하루하루 연습중이다"라고 고마운 마음을 전했다.이븐(EVNNE)의 첫 번째 미니 앨범 'Target: ME'에는 타이틀곡 'TROUBLE'을 비롯해 'Role Model', 'Pretty Thing', 'Your Text', 'JUKEBOX', 'Even More'까지 총 6곡이 수록됐다.이븐(EVNNE)의 첫 번째 미니 앨범 'Target: ME'는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr