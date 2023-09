/ 사진=젤리피쉬엔터테인먼트

보이그룹 이븐이 데뷔하게 된 소감을 전했다.젤리피쉬엔터테인먼트의 신인 그룹 이븐(EVNNE)이 19일 오후 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 마스터카드홀에서 첫 번째 미니 앨범 '타겟: 미(Target: ME)' 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.이븐(EVNNE)은 Mnet '보이즈 플래닛'에 출연했던 멤버 케이타, 박한빈, 이정현, 유승언, 지윤서, 문정현, 박지후로 구성돼 있다. 그룹명에는 밤하늘에 새로 떠오르는 별처럼 가장 높은 곳에서 밝게 빛나며 모두의 시선을 끌겠다는 의미와 데뷔를 향한 각오가 담겨있다고.타이틀곡 'TROUBLE'은 베이스 뮤직을 기반으로 한 볼티모어 클럽 장르의 곡으로 긴장감이 감도는 리듬과 중독성 있는 브라스 리프가 매력적인 곡이다.이븐은 Mnet '보이즈 플래닛' 출신으로 이미 이름을 알렸던 이들 역시 데뷔를 손꼽아 기다려왔을 것. 케이타는 "드디어 꿈에 그리던 데뷔를 하게 돼서 기쁜 마음이 크다. 지금까지 기다려주신 팬분들께 감사의 말씀을 전하고 싶다"고 데뷔하게 된 소감을 전했다.이정현은 "보이즈플래닛 때부터 변함없이 응원을 보내주신 팬분들 덕에 무대에 설 수 있었다고 생각한다. 꿈을 포기하지 않게 해준 팬들에 감사하다. 보이즈 플래닛에서 배운 것으로 더욱 단단하고 강한 팀으로 만들었다고 생각한다. 성장한 모습 보여드리겠다" 고 포부를 전했다.또한 유승언은 "'보이즈 플래닛을 마치고 언제 다시 기회가 찾아올까' 하고 두렵기도 했는데 많은 분들의 성원 덕에 한팀으로 모일 수 있었다. 다양하고 색다른 모습 보여드릴테니 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.이븐(EVNNE)의 첫 번째 미니 앨범 'Target: ME'에는 타이틀곡 'TROUBLE'을 비롯해 'Role Model', 'Pretty Thing', 'Your Text', 'JUKEBOX', 'Even More'까지 총 6곡이 수록됐다.이븐(EVNNE)의 첫 번째 미니 앨범 'Target: ME'는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr