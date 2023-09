./팜트리아일랜드 제공

가수 김준수(XIA)가 대만에서 데뷔 20주년 기념 팬미팅 ‘COCOTIME(코코타임)’을 개최한다.지난 8월부터 가수 김준수의 데뷔 20주년을 기념하여 한일 양국에서 진행한 팬미팅 투어 ‘XIA Fanmeeting Tour : The 20th Anniversary’의 추가 개최 도시가 대만으로 확정됐다. 김준수는 약 8년 만에 대만에 방문하는 것으로 11월 5일(일) 현지시각 오후 5시, 타이베이 국제 컨벤션 센터(TICC)에서 대만 팬들과 함께 데뷔 20주년을 함께 축하하고 기념할 예정이다.앞서 김준수의 팬미팅 투어 ‘COCOTIME’은 한국과 일본에서 진행됐다. 20년이라는 긴 시간 동안 많은 팬과 대중의 한결같은 사랑을 받는 가수이자 뮤지컬 배우로 활약 중인 김준수가 솔로 가수로서 데뷔이래 처음으로 진행하는 팬미팅이자 투어로서 그 의미를 더욱 더하기도. 가수로서 데뷔 20주년을 맞이한 김준수의 일대기를 되돌아보며 팬들과 함께 소통하며 즐길 수 있는 다채로운 코너와 무대들이 준비된 바 있다.이번 김준수의 공연 역시 대만에서만 만나 볼 수 있는 특별한 이벤트와 무대들이 준비될 것으로 전망되어 팬들의 기대감을 높이고 있다. 김준수 역시 2015년 진행된 ‘4th ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI’ 이후 약 8년 만에 대만에 방문하여 팬들과 함께하는 만큼 모두에게 특별한 시간이 되기를 바라며 대만 팬들을 만날 날만을 고대하고 있다는 후문.김준수의 데뷔 20주년 기념 대만 팬미팅 ‘XIA Fanmeeting Tour in TAIPEI : The 20th anniversary’의 티켓 판매는 오는 9월 30일(토) 오후 3시(현지시각)부터 대만 현지 공연 예매 사이트를 통해 구매할 수 있으며, 대만 전 지역 7-11 ibon 기계 및 ibon 사이트를 통해서도 만나 볼 수 있다.김준수의 대만 팬미팅 ‘COCOTIME’은 오는 11월 5일 오후 5시 타이베이 국제 컨벤션 센터(TICC)에서 개최된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr