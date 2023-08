./사진=피네이션(P NATION)

가수 화사가 고혹적인 매력을 드러냈다.피네이션(P NATION)은 지난 30일 오후 공식 SNS를 통해 화사의 새 디지털 싱글 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)' 티저 이미지를 공개했다.이날 공개된 사진에는 큰 거울을 마주하고 있는 화사의 모습이 담겨있다. 거울을 통해 카메라를 응시하고 있는 화사의 눈빛이 묘한 느낌을 자아낸다. 또한 비비드한 스타일링을 가볍게 소화한 화사의 콘셉트 소화력이 감탄을 불러일으킨다. 특히 한층 깊어진 분위기는 치명적인 아우라를 드러내고 있다.앞서 화사는 신곡 명 'I Love My Body'를 오픈하며 본격적인 컴백 초읽기에 돌입했다. 'I Love My Body'는 세상 그 어떤 것보다 가장 소중하지만 잊기 쉬운 나의 몸(Body)을 더욱 아끼고 사랑하겠다는, 누구에게나 필요한 메시지가 담긴 곡이다.이번 컴백은 화사가 지난 2021년 솔로로 발표한 싱글 '길티 플레저(Guilty Pleasure)' 이후 약 2년 만에 선보이는 신보이자, 지난 6월 피네이션에 합류한 이후 처음 발표하는 앨범으로 큰 관심을 받고 있다.과연 화사가 'I Love My Body'를 통해 어떤 무드의 음악을 보여줄지 기대가 모인다.한편, 화사는 오는 9월 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 디싱 'I Love My Body'를 발표한 후 활발한 활동을 펼칠 예정이다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr