데이식스 영케이 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

가수 영케이가 카투사로 복무를 마친 소감을 전했다.데이식스 영케이는 최근 서울 강남구 역삼동 한 카페에서 정규 1집 ''Letters with notes'(레터스 위드 노트)' 발매 관련 텐아시아와 인터뷰에 나섰다.영케이는 오는 4일 정규 1집 'Letters with notes'(레터스 위드 노트)로 가을을 노래한다. 이는 약 2년 만이자, 솔로 아티스트로서는 처음 선보이는 정규 앨범이다.영케이는 그간 데이식스의 매 앨범 작사, 작곡에 참여하며 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게' 등의 히트곡을 탄생시켰을 뿐만 아니라 각종 차트에서 역주행 신화를 이뤄낸 걸그룹 하이키의 '건물 사이에 피어난 장미'를 작사하며 능력을 증명해낸 바 있다.영케이는 이번 정규 앨범의 타이틀곡 '이것밖에는 없다' 뿐만 아니라 수록곡 '오늘만을 너만을 이날을', 'let it be summer'(렛 잇 비 서머), '꿈꾼 (Dreamer)', 'Bungee Jumping'(번지 점핑), 'natural'(내추럴), 'STRANGE'(스트레인지), 'SOUL (Feat. 최엘비)'(소울), 'playground'(플레이그라운드), 'babo'(바보), 'what is..'(왓 이즈..)까지 총 11곡 전곡 작사, 작곡에 참여했다.영케이는 지난 4월 카투사 복무를 마쳤다. 오랜만에 돌아온 소감을 묻자 그는 "오랜만에 선보이는 앨범이라 긴장도 되지만 기분도 좋고 설레는 마음이다"라고 긴장한 모습을 보였다.영케이는 '아이돌 최초 카투사'라는 타이틀을 거머쥐기도. 또한 그는 복무 중 ‘2022 미8군 최고 전사 대회’에 자원해 카투사 부문 최종 우승을 하고, tvN '백패커'에 출연해 평택 미군기지 내에서 성실한 군 생활을 하는 모습을 보이는 등 화제를 모으기도 했다.이에 영케이는 "(카투사 활동을 통해) 포기 하지 않는 것을 배웠다. 장애물 코스를 하던 중 떨어질 뻔한 적이 있었는데 손가락 하나만으로도 의지할 수 있다는 점. 숨만 쉬어도 코피가 나오는 상황이었는데 결국 해낼 수 있었다는 점을 배운 것 같다"고 회상했다.영케이는 가수 활동 중임에도 당시 재학중이었던 동국대학교에서 수업에 자주 출석하는 것은 물론 조별과제까지 임했다는 목격담이 화제가 되기도 했다.영케이는 "어차피 할 거라면 열심히 해야겠다는 마인드가 있다. 이왕 하는 것 최선을 다하는 편이다. 제 장점을 그래도 자신있게 한가지 말할 수 있다면 '노력'이라고 말할 수 있다"고 자신감을 드러냈다.영케이의 정규 1집 'Letters with notes'(레터스 위드 노트)는 9월 4일 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr