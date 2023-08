레드벨벳 웬디, 생수 브랜드 모델로 어울리는 여자 가수 1위[TEN차트]

레드벨벳 웬디가 생수 브랜드 모델로 어울리는 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 8월 21일부터 8월 27일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '생수 브랜드 모델로 어울리는 여자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 웬디가 1위에 올랐다. 웬디는 오는 11월까지 상연되는 뮤지컬 '레베카' 10주년 기념 공연에 캐스팅됐다. 웬디는 '레베카'에서 맡은 '나' 역은 여행 중 우연히 막심 드 윈터를 만나 사랑에 빠지면서 맨덜리 저택의 새로운 안주인이 되지만, 막심의 전 부인 레베카의 압도적인 존재감 때문에 소극적인 모습을 보이는 순수하고 섬세한 감정의 인물이다.2위는 아이브 안유진이 차지했다. 아이브는 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 개최한다. '쇼 왓 아이 해브'의 시작을 알리는 서울 공연은 오는 10월 7일~8일 서울 잠실실내체육관에서 열린다.다음으로 스테이씨 시은이 3위를 기록했다. 스테이씨는 오는 9월 23일과 24일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in SEOUL (스테이씨 첫 번째 월드투어 틴프레시 인 서울)’을 개최하며 월드투어의 포문을 연다. 투어는 뉴욕, 시카고, 샌안토니오, 댈러스, 시애틀, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 타이페이, 홍콩, 싱가포르 등 총 11개 도시로 이어진다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '아이스 아메리카노를 같이 마시고 싶은 남자 가수는?', '아이스 아메리카노를 같이 마시고 싶은 여자 가수는?', '아이스 아메리카노를 같이 마시고 싶은 남자 트로트 가수는?', '아이스 아메리카노를 같이 마시고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr