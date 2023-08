폴 루벤스

'피위 허먼'을 연기한 배우 폴 루벤스가 암 투병 끝에 세상을 떠났다.7월 31일(현지 시각) 미국 매체 버라이어티 등에 따르면 폴 루벤스가 암 투병 중 사망했다. 향년 70세.루벤스 측은 SNS를 통해 올린 성명에서 "어젯밤 우리는 사랑하는 캐릭퍼 피위 히먼으로 아이들과 어른들을 기쁘게 했던 미국의 상징적인 배우, 코미디언, 작가 및 제작자인 폴 루벤스에게 작별을 고했다"라고 밝혔다.이어 "폴 루벤스는 용감하고, 사적으로 수년간 그의 트레이드 마크인 끈기와 재치로 암과 싸웠다. 재능 있는 그는 우리 마음속에서 영원히 너그러움을 가진 소중한 친구이자 사람으로 살 것"이라고 덧붙였다.폴 루벤스는 세상을 떠나기 전 팬들에게 메시지를 남기기도. 폴 루벤스는 "나는 항상 제 친구들과 팬들 그리고 지지들로부터 엄청난 사랑과 존경을 느껴왔다. 저는 여러분 모두를 매우 사랑했고, 여러분을 위해 예술을 만드는 것을 즐겼다"라고 했다.폴 루벤스는 1980년, 1990년대 성인 몸을 가진 어린이 캐릭터 피위 허먼을 연기했다. 그는 1981년 LA극장 무대에서 처음으로 피위 허먼을 선보인 뒤 성공을 거뒀다. 이어 '피위의 장난감 집'이라는 TV 시리즈로 5년간 시청자와 만났다. '피위의 장난감 집'은 22개의 에미상을 받았다. 회색 정장에 빨간 넥타이를 한 그는 냉소적인 말투로 "나는 당신이 누군지 알지만, 나는 뭐죠?(I know you are, but what am I?)'라는 캐치프레이즈를 전달했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr