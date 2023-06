개그맨 김대희와 방송인 신수지가 입을 맞춘다오는 7월 첫 방송하는 아이넷 TV의 토크 버라이어티 ‘풀리지 않는 이야기 – 인생 it 수다’에서 두 사람이 처음으로 MC 호흡을 맞춘다.‘풀리지 않는 이야기 – 인생 it 수다’는 재물·인간관계·건강 등과 관련하여 일상생활에서 일어나는 다양한 이야기를 들어보고 MC 및 패널들이 솔루션을 제공하는 프로그램이다. 특히, 단순한 토크에서 벗어나 재연드라마 방식을 통해 시청자의 적극적인 몰입을 이끌어낼 수 있다는 점에서 관심을 모은다.개그 콘서트를 비롯한 다양한 예능 프로그램에서 활약한 김대희는 최근 유튜브 ‘꼰대희’ 채널을 운영하며 시청자들과 소통하고 있다. 재치 넘치는 개그 감각을 발휘하여 시청자들의 입장을 적극적으로 대변하는 역할을 맡을 예정이다. 또한 前 국가대표 리듬체조 선수로서 건강한 매력을 발산한 방송인 신수지도 함께 호흡을 맞춰 시청자와 같은 눈높이에서 공감을 끌어내며 친근한 매력을 과시한다.여기에 대한민국을 대표하는 전통문화예술인이 출연하여 인생을 통찰하는 새로운 시각을 제시할 예정이다. 매회 출연하는 특별 게스트 또한 누구에게나 일어날 수 있는 위가 상황에 대한 보편적인 공감대를 형성할 것으로 기대된다.제작사 팀웨이브는 “인생에 대해 서로 다른 관점을 유쾌하게 이야기하는 토크 프로그램이 될 것”이라며 “공감과 재미를 끌어낼 흥미로운 소재를 통해 다양한 연령층을 공략할 계획”이라고 밝혔다.인생에 대한 다양한 시각을 제시하는 <풀리지 않는 이야기- 인생 it 수다>는 오는 7월부터 아이넷 TV를 통해 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr